Жаркая осень "черных беретов"

На Ангарском полигоне в Крыму продолжаются плановые занятия по боевой подготовке. К выполнению упражнений огневых стрельб из вооружения БМП -2 присоединились военнослужащие горно-пехотной роты отдельной бригады береговой обороны. Именно это подразделение под командованием старшего лейтенанта Романа Немцова будет презентовать национальные Военно-морские Силы на общеармейских соревнованиях на лучшее механизированное подразделение, которые пройдут в конце месяца на базе отдельной механизированной бригады 8 армейского корпуса в городе Новоград - Волынский.

Переменная крымская погода дала время для качественной подготовки военнослужащих, а флотское управление боевой подготовки во главе с контр-адмиралом Денисом Березовским обеспечило военных моряков всем необходимым.

Горные пехотинцы уверенно чувствуют себя на огневом рубеже, ведь всего неделю назад в бригаде завершились двусторонние тактические учения, в которых они принимали активное участие. Поэтому полевой выучки и сноровки в действиях у военнослужащих хватает.

Сейчас идет подготовка по стандартам конкурса. Потому что мероприятие, которое имеет целью выявить лучший механизированный подразделение национального войска, имеет определенные отличия и некоторые осложнения в программе. Это связано с тем, что в Новоград -Волынском очно встретятся механизированные подразделения - победители корпусной соревнований и горно-пехотная рота, которая заняла первое место на соревнованиях в войсках береговой обороны.

Сейчас с учетом того, что для определенных подразделений этой бригады идет интенсивный период обучения, рядом с военнослужащими горно-пехотного батальйна стрельбы штатным выстрелом из вооружения танка Т-64Б выполняют танкисты бригады во главе с комбатом подполковником Виталием Ярошенко. Надлежащее обеспечение мероприятия позволяет военнослужащим отшлифовывать ловкость выполнения боевых стрельб, раз за разом поражая мишени на склонах Долгоруковской яйлы.