Павел Лебедев посетил Военную академию

Здесь Павел Лебедев заслушал временно исполняющего обязанности начальника академии генерал-майора Олега Гуляка, который доложил о состоянии дел и организации учебного процесса в военном вузе.

Также Министр обороны Украины Павел Лебедев осмотрел расположение академии, учебные кафедры, пообщался с преподавательским составом, курсантами, посетил музей учебного заведения и храм равноапостольных Кирилла и Мефодия.

- Относительно Военной академии необходимо отметить, что коллектив учебного заведения сегодня успешно справляется со своей основной задачей - подготовкой офицерских кадров для наших Вооруженных Сил Украины, - рассказал Павел Лебедев - За несколько лет выполнен большой объем восстановительных работ и развития инфраструктуры.

В завершение визита в Георгиевском зале Военной академии Министр обороны Украины Павел Лебедев провел встречу с личным составом Одесского гарнизона.