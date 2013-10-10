Министр обороны Республики Беларусь посетил Львовский гарнизон

В состав военной делегации также вошли заместитель Министра обороны по вооружению - начальник вооружения генерал - майор Игорь Лотенков , командующий Силами специальных операций генерал - майор Олег Билоконев , начальник учреждения образования " Военная академия " ​​Республики Беларусь генерал - майор Сергей Бобриков . Иностранных гостей встретил глава Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного - начальник Львовского гарнизона генерал - лейтенант Павел Ткачук.

Визит начался со знакомства с Международным центром миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск , где продолжается полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов инженерных войск и войск РХБ защиты . Также иностранная делегация посетила пункт постоянной дислокации 80 - го отдельного аэромобильного полка командования Высокомобильные десантных войск Вооруженных Сил Украины.

В конце визита во Львовскую белорусская военная делегация посетила Академии Сухопутных войск , где гости ознакомились с ходом плановых занятий курсантов на кафедре тактики в Центре имитационного моделирования, а также осмотрели экспозицию Музея истории.

Генерал - лейтенант Юрий Жадобин выразил положительные отзывы о том , что он увидел в стенах этого вуза и на Международном центре миротворчества и безопасности:

- Когда я планировал свой ​​визит в Украину , то попросил Министру обороны Украины Павлу Лебедеву о посещении Академии сухопутных войск. Сегодня я лично убедился , что этот военный учебное заведение действительно передовым и одним из лучших в системе военного образования не только Украины , но и за ее пределами.

По мнению генерал - лейтенанта Юрия Жадобина , возможности и потенциал Академии должны быть использованы для укрепления сотрудничества между вооруженными силами двух стран. В частности , планируется осуществлять системный обмен курсантами между белорусской военной академией и украинского вуза . Объекты учебно -материальной базы Академии могут стать основой для подготовки совместных белорусско-украинских миротворческих и гуманитарных подразделений , о создании которых может идти речь в ближайшем будущем.

Генерал - лейтенант Павел Ткачук поблагодарил генерал - лейтенанту Юрию Жадобин за визит и выразил уверенность , что крепкие партнерские взаимоотношения между украинским учебным заведением и Вооруженными силами Республики Беларусь только умножат опыт и потенциал для подготовки высококвалифицированных офицерских кадров и военных специалистов других звеньев.

В память о пребывании в учебном заведении гости посадили дерево на Аллее почетных гостей и выпускников вуза.