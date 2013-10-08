В Очакове отметили юбилей морского спецназа

Военнослужащие продемонстрировали присутствующим гостям мастерское владение приемами рукопашного боя и отработали учебные тактические задачи: освобождение моряков, захваченных в качестве заложников "террористами", высадка морского десанта.

Выступая перед ветеранами и военнослужащими Центра первый заместитель командующего ВМС ВС Украины - начальник штаба контр-адмирал Дмитрий Шакуров высоко оценил подготовку спецназовцев и поблагодарил их за высокую боевую обучаемость.

Поздравить спецназовцев прибыл и бывший начальник штаба Черноморского флота Советского Союза вице-адмирал Николай Клитный, бывший командир части капитан 1 ранга запаса Анатолий Карпенко, мэр города Брянка Луганской области Николай Моргунов.

После торжественной части награждения лучших военнослужащих Центра перед собравшимися выступили художественные коллективы Николаева и Очакова.