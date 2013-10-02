Главному летчику-испытателю страны Герою Украины генерал-майору Юрию Тишкову - 65!

По случаю праздника в Государственном научно-испытательном центре ВС Украины прошло торжественное собрание, где Юрия Михайловича поздравили представители Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Воздушных Сил, государственной власти, органов местного самоуправления, заслуженные летчики-испытатели, научный и испытательный коллектив центра. Многочисленные поздравления также пришли из-за границы.

Еще при Союзе страна отметила Юрия Тишкова высшей наградой, о которой мечтал каждый испытатель, званием "Заслуженный летчик-испытатель СССР". За всю историю таких летчиков было лишь 445. В Украине он стал Героем Украины, а в 2013 году удостоен и Государственной премии Украины в области науки и техники.

На территории СНГ и, наверное, в мире (ведь широко это не практикуется), он единственный, кто имеет тысячи и тысячи испытательных посадок вертолетов с выключенными двигателями. Именно так отрабатывается алгоритм посадки техники при форс-мажорах. По опасности такие посадки американцы и англичане прозвали "глиссаде смерти". Его жизнь - кропотливый труд, мастерство, поиск и успешное нахождение ответов на сложные задачи конструкторов боевой авиационной техники.

Пролетал 45 лет, освоил близькл 45 типов самолетов и вертолетов, за штурвалом провел более 5000 часов. Даже в этом году лично продолжал вести сложные испытания во время оледенения и садился "без двигателей" на вертолете Ми-8МСБ. Занимается испытательной и научной работой в области авиационной техники и вооружения, старший научный сотрудник, академик Академии технологических наук Украины. Участник миротворческой миссии в Республике Югославия и почетный гражданин Кировского района.

К своим достижениям генерал Тишков относит и то, что он уже более 15 лет успешно руководит мощным коллективом - научно-испытательным центром Вооруженных Сил Украины.

- Я смотрю с оптимизмом в наше будущее. ГНПЦ является сертификационным центром воздушных судов, мы проводим широкий спектр испытаний: моторов, парашютов, подводного и надводного оборудования, авиационной техники, вооружения различных видов. Сейчас мы выполняем функции большого мощного института времен Советского Союза. Наша организация не сокращается, на нас смотрят с надеждой, мы востребованы, и я думаю, все надежды мы оправдаем, - отмечает Юрий Тишков.

Только в августе на базе Центра впервые в мире вертолет Ми-8МСБ поднялся выше Эвереста на высоту 9150 метров. Всего на этом вертолете с уникальными двигателями отечественного предприятия АО "Мотор Сич" поставлено уже около десятка мировых рекордов. В этом году успешно проведены и государственные испытания модернизированного самолета Л-39М с бортовым тренажерным комплексом, завершен десятилетний цикл работ по защите авиационной техники, продолжаются работы в сфере парашютных и водолазных систем.