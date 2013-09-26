Министр обороны Лебедев высоко оценил подготовку будущих офицеров во Львове

Руководителя оборонного ведомства сопровождали заместитель Министра обороны Артуро Бабенко, начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Владимир Замана, командующий сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев.

Во время пребывания в военном вузе начальник Львовского гарнизона, глава Академии генерал-лейтенант Павел Ткачук ознакомил Министра обороны со структурой и учебно-материальной базой Академии, особенностями подготовки будущих офицеров. А во время осмотра экспозиции музея учебного заведения Павел Лебедев оставил положительные отзывы о военном вузе в Книге почетных гостей.