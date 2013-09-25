95 тысяч взрывоопасных предметов уничтожено на территории бывшей артиллерийской базы

Представители оборонного ведомства сообщили, что за шесть месяцев работ военнослужащие сводного отряда разминирования Министерства обороны Украины провели зачистку административной и технической территории общей площадью 233 гектара. Всего было обнаружено и уничтожено более 95 тысяч взрывоопасных предметов. К работам привлекалось более 200 военнослужащих и 24 единицы военной техники Вооруженных Сил Украины.

Руководитель области отметил, что в максимально сжатые сроки выполнен большой объем работ.

- От имени всех жителей региона хочу выразить слова благодарности всем участникам разминирования. Вы работали, рискуя своей жизнью. Я буду ходатайствовать о присвоении вам государственных наград, - обратился к военным и спасателям Александр Пеклушенко. - Однако, пока о передаче участка земли областной общине речи не идет, - подчеркнул глава облгосадминистрации. По его мнению, эта территория таит в себе еще немало опасных "сюрпризов".