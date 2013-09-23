Лебедев: " Учения "Кленовая арка - 2013" - шаг к созданию совместного международного подразделения"

Напомним, 20 сентября состоялось торжественное завершение многонациональных тактических учений "Кленовая арка - 2013 " . Маневры проводились на базе Международного центра миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В целом к ​​маневрам было привлечено более 500 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Канады, Польши и Литвы, а также около 50 единиц военной техники и четыре боевых вертолета.

Во время учений был сделан акцент на тактическую подготовку военнослужащих, в частности представителей старшинского и сержантского состава, младших офицеров, непосредственно действующих в горячих точках во время участия в миротворческих операциях.