Лебедев: " Учения "Кленовая арка - 2013" - шаг к созданию совместного международного подразделения"
10:15, 23 сентября 2013Армия
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- Такие учения позволяют максимально эффективно передать международный опыт, изучить на практике полученные в горячих точках навыки наших воинов - миротворцев, отработать взаимодействие военнослужащих в составе международного украинского - польско - литовского батальона, - отметил Министр обороны Украины Павел Лебедев.
Напомним, 20 сентября состоялось торжественное завершение многонациональных тактических учений "Кленовая арка - 2013 " . Маневры проводились на базе Международного центра миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В целом к маневрам было привлечено более 500 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Канады, Польши и Литвы, а также около 50 единиц военной техники и четыре боевых вертолета.
Во время учений был сделан акцент на тактическую подготовку военнослужащих, в частности представителей старшинского и сержантского состава, младших офицеров, непосредственно действующих в горячих точках во время участия в миротворческих операциях.
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