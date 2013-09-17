На Николаевщине определяют победителя Всеукраинской военно-патриотической игры "Зарница"

На финальную игру приехали около 300 победителей областных первенств из всех областей Украины и АР Крым.

Главным судьей соревнований назначен начальник кафедры военной подготовки Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского полковника запаса Анатолия Бахтина. Членами жюри - отправлен взвод десантников 79-й воздушно-десантной бригады ВДВ ВС Украины, которые также будут ассистентами на отдельных участках соревнований.

Выступающие на открытии игры, главный судья соревнований пожелал всем участникам "Зарницы" удачи в достижении победы. Теплые слова приветствия произнесли также представители Николаевской областной госадминистрации и руководство Березанского района. После этого флаг "Зарницы" был торжественно поднят.

Вчера уже состоялись первые соревнования на знание национальной истории, а сегодня утром начались соревнования на лучшее передвижения в строю и лучшее исполнение песни.

Соревнования продлятся до четверга, а в пятницу на центральной площади Николаева состоится торжественное закрытие игры и награждение победителей.