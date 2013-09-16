Военные приняли участие в проведении военно-патриотических мероприятий по случаю дня города Днепропетровск
Коллектив 5-го военного оркестра 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, под руководством военного дирижера лейтенанта Александра Жария подарил горожанам праздничный концерт в центре Днепропетровска в рамках проведения традиционного парада оркестров по случаю Дня города.
Яркие, оригинальные попурри в исполнении военного оркестра дарили хорошее настроение всем слушателям музыкального действа.
А на городской набережной, возле памятника легендарного командующего ВДВ Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова, воины-десантники продемонстрировали гостям и жителям города показательные выступления с элементами рукопашного боя.
Представители поисковой организации «Гвардия Днепр" организовали для молодого поколения выставку образцов военной техники и вооружения времен Второй Мировой войны. А воспитанники флотилии юных моряков и речников провели выставку макетов боевых и гражданских кораблей отечественного флота.
Завершилось празднование Дня города Днепропетровска праздничным фейерверком.