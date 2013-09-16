В Косово состоялась передача полномочий командующего многонациональных миротворческих сил KFOR

17:34, 16 сентября 2013
Армия
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Военнослужащие 17-й ротации национального контингента, которые выполняют задачи по поддержанию мира и безопасности в составе многонациональных сил KFOR в Косово, Республика Сербия, приняли участие в торжественной церемонии передачи полномочий командующего силами KFOR.

Во время торжеств, проходивших на территории военной базы "Film City" в городе Приштина, представитель ВС Италии генерал-майор Сальваторе Фарина принял командование Многонациональными силами KFOR в Косово от генерал-майора Бундесвера Фолкера Халбауэра. В мероприятии также приняли участие представители всех национальных контингентов, входящих в состав многонациональных сил KFOR.

Председательствующий во время церемонии командующий регионального командования ОВС НАТО в Неаполе - командующий ВМС США в Европе адмирал Брюс В. Клинган высоко оценил деятельность генерал-майора германской армии Фолкера Хелбауера на посту командующего силами KFOR и отметил, что этот человек продемонстрировала высокий профессионализм , выдержку и способность принимать взвешенные решения.

- Вы успешно выполнили все боевые задачи и таким образом обеспечили становление мира и спокойствия в Косово, помогли создать условия для осуществления позитивных изменений в крае, достижения лучших стандартов жизни, - подчеркнул адмирал Клинган.

В свою очередь, на церемонии передачи полномочий президент Косово госпожа Атифете Яхьяга поблагодарила генерал-майору Хелбауеру за поддержание надежного и безопасного среды в крае, содействие свободе передвижения местных жителей и вручила ему "Военную медаль" за службу в Косово.

Обращаясь к своим подчиненным, прежде чем передать полномочия новому командующему, генерал-майор Фолкер Халбауэр отметил, что время пребывания во главе многонациональных сил KFOR стал для него одним из самых ответственных за всю карьеру военной службы:

- Это была большая честь служить вместе со всеми вами. Я высоко ценю те отношения, которые мы ковали течение года совместно выполняя задания. Косово сегодня заметно прогрессирует и это прежде всего благодаря вашей слаженной, добросовестной работе, подытожил генерал-майор Фолкер Халбауэр.

По завершению церемонии состоялся парад войск, в ходе которого в общем строю прошли миротворцы всех стран-участников многонациональных сил KFOR. Парадный расчет многонациональной боевой группы "East" в составе военнослужащих ВС США, Украины, Польши, Армении, Германии, Турции и Марокко возглавил полковник американской армии Дэвид Вудс.

Стоит добавить, что миротворцы национального контингента приняли активное участие в обеспечении мер безопасности торжественной церемонии передачи полномочий командующего силами KFOR. Так с помощью минно-поискового собаки по имени Ларс они профессионально выполнили проверку всех объектов военной базы "Film City", на территории которых проходили мероприятия на наличие взрывоопасных предметов.

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