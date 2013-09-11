Юноши и девушки со всей Украины учились у николаевских десантников защищать Отечество

По словам координатора этой организации Михаила Харечко, основная цель подобных сборов, простая - дать юношам и девушкам возможность почувствовать на себе, что такое военная служба. Для этого молодежь, начиная от 15 лет, а это - школьники, лицеисты и студенты знакомятся с армейским бытом.

- Юноши и девушки в течение четырех дней жили по военному распорядку дня. Совсем незнакомых между собой людей это сближает, воспитывает чувство коллективизма, учит быть патриотами своего Отечества, - отметил руководитель организации.

Сейчас - это уже четвертый сбор. До этого Всеукраинская общественная организация "Общественное движение" За Будущее "побывала в житомирских десантников, крымских морпехов и черниговских танкистов. И везде, как утверждают организаторы, молодые участники собрания везли домой яркие и острые по эмоциональной силе ощущения.

По словам исполняющего обязанности заместителя командира бригады по воспитательной работе майора Александра Жолудя, юношей и девушек за несколько дней научили ходить строевым шагом, одевать и снимать общевойсковой защитный комплект.

- Девушки и парни даже попробовали свои силы на тяжелой полосе разведчика. Пройти ее сложно даже для подготовленных воинов, а тут совсем юные. Впрочем, ребята прошли это испытание достойно, - предоставил свою оценку опытный офицер десантник.

В завершение собрания руководство общественной организации и командования 79-й отдельной воздушно-десантной бригады наградило лучших участников грамотами и призами.