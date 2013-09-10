На Днепропетровщине открыли памятную доску основателю поселка Гвардейское

В далеком 1957 - м году, именно под руководством тогда еще полковника Бориса Сергеевича Паневина , в Новомосковском районе, на базе 42- й гвардейской стрелковой дивизии была сформирована одноименная гвардейская танковая дивизия. А в западной части общевойскового полигона, над левым берегом реки Самара , началось строительство военного городка - поселка Гвардейское.

В церемонии открытия памятной доски основателю поселка приняли участие руководители районной и поселковой власти , командования Черкасского гарнизона , военнослужащие отдельной Днепропетровской воздушно - десантной бригады и зенитного ракетного полка , родные и близкие боевого генерала , ветераны военной службы , учащаяся молодежь и местные жители .

Открывая мероприятие , командир зенитного ракетного полка полковник Александр Кравченко отметил , что именно его военная часть на сегодняшний день является единственной в гарнизоне , некогда входила в состав 42- й гвардейской танковой дивизии 6 - й гвардейской танковой армии.

Офицер также отметил , что военнослужащие полка противовоздушной обороны и в дальнейшем последуют тот пример героизма , чести , мужества , доблести , который был присущ таким выдающимся личностям как генерал - майор Борис Паневин .

В завершение торжественного мероприятия , участники возложили гирлянду " славы" и цветы к памятной доске боевого генерала и основателя военного поселка . После этого , в его честь прозвучал салют из стрелкового оружия.

Справка . Возникновение поселка Гвардейское тесно связано с историей формирования 42- й гвардейской танковой дивизии. Формирование которой осуществлялось на участке местности в западной части Новомосковского полигона ( позже - Новомосковского учебного центра ) .

С начале 1957 года части и подразделения дивизии были расположены на песчаных барханам покрытых песком , кустами и окруженных с 3- х сторон рекой Самара . Не было питьевой воды , дорог , моста через реку.

Строительные работы проводились под руководством командующего войсками Киевского военного округа маршала Советского Союза Чуйкова В.И. , который приказал командиру 42- й гвардейской танковой дивизии , еще тогда полковник Борису Паневину привлечь к выполнению задач строительства два мотострелковых батальона , инженерно - саперный батальон и саперные взводы частей.

Одним из первых построенных объектов был деревянный мостик через реку Самара , а в дальнейшем к 13 августа 1957 , в День строителя , были сданы в эксплуатацию 10 казарм , 48 офицерских домов , водокачка - так появилась улица Танковая .

Строительство объектов поселка двигалось быстрыми темпами под руководством командиров 42- й гвардейской танковой , а затем и 93- й мотострелковой дивизии , в частности , сейчас генерала армии Украины Александр Кузьмук , генерал - полковника Владимира Можаровского , генерал - лейтенантов Анатолия Пушнякова и Сергея Бессараба , генерал - майора Игоря Бочарова , полковника Виктора Тарана и других .

Учитывая большой вклад военнослужащих в развитие поселка , Гвардейский поселковый совет на 20 сессии 5 созыва от 12.04.2007 года решила считать днем ​​основания поселка 10 сентября 1957 .