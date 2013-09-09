Представители ВС Украины примут участие в международных учениях на территории Польши

Об этом было заявлено в Севастополе после двусторонней встречи военных делегаций Украины и Польши, которые возглавили министры обороны двух государств - Павел Лебедев и Томаш Семоняк.

Польская сторона пригласила Министра обороны Украины Павла Лебедева посетить Польшу с целью ознакомления с проведением этих учений.