Компетентно о призыве и контрактной службе для населения

Так, в Днепропетровске в информационном агентстве " Днепр Пост" состоялась пресс - конференция , посвященная перехода Вооруженных Сил Украины на контрактный принцип комплектования и особенностям призывной кампании " Осень - 2013 " .

На вопросы журналистов отвечали заместитель Днепропетровского областного военного комиссара по воспитательной работе подполковник Сергей Полуцыган и заместитель Днепропетровского областного военного комиссара по призыву подполковник Юрий Павлов.

Офицеры рассказали журналистам центральных и региональных средств массовой информации о ходе реформирования украинской армии , мероприятиях по созданию условий комплектования военнослужащими по контракту , работе , которая проводится по повышению социальной защищенности военнослужащих и членов их семей , а также о ходе отбора кандидатов для прохождения военной службы по контракту на должности рядового , сержантского и старшинского состава .

- В частности , этой осенью будет проведен последний призыв на срочную военную службу , после чего Вооруженные Силы комплектоваться военнослужащими контактной службы , - сообщил подполковник Сергей Полуцыган .

В свою очередь , заместитель Днепропетровского областного военного комиссара по призыву подполковник Юрий Павлов проинформировал , что с 1 октября официально стартует последняя осенняя призывная компания . В пределах Днепропетровской области будут проходить службу более 500 призывников , что составляет почти 70 % от плана областного военкомата на призыв в Вооруженные Силы Украины .

- Уже 4 октября с областного сборного пункта будет отправлена ​​первая партия молодого пополнения , - сообщил подполковник Юрий Павлов.

Как рассказали офицеры , 15 лучших представителей Днепропетровщины пополнят нынешней осенью ряды Отдельного полка Президента Украины .

Во время пресс - конференции журналисты также получили содержательные ответы на вопросы по социальной защите военнослужащих срочной службы и их семей , обеспечение призывной компании " Осень - 2013 " .

А в Запорожье , в студии телеканала "Муниципальная телевизионная сеть " состоялся прямой эфир телевизионной программы " Пресс - центр" . Участие в программе приняли заместитель областного военного комиссара по воспитательной работе полковник Михаил Логвинов , председатель областной военно -медицинской комиссии майор медицинской службы Андрей Рязанцев и журналисты региональных СМИ.

При телепрограммы полковник Михаил Логвинов проинформировал телезрителей, что в районных ( городских ) военкоматах области продолжается работа по подготовке к качественному и организованного призыва граждан на срочную военную службу и отбор кандидатов на военную службу по контракту на должности рядового , сержантского и старшинского состава из числа военнообязанных и призывников.

В свою очередь , майор медицинской службы Андрей Рязанцев рассказал о состоянии медицинского обеспечения мероприятий призыва граждан на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие воинские формирования Украины , а также об особенностях медицинского осмотра кандидатов на военную службу по контракту .