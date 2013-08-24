Ко Дню Независимости состоялось возложение цветов к памятникам Шевченко и Грушевскому

По случаю 22-й годовщины Независимости Украины сегодня, 24 августа, в Киеве Президент Украины Виктор Янукович почтил память выдающихся украинцев. В Киеве Глава государства возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

В торжественной церемонии приняли участие Премьер-министр Украины Николай Азаров, Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, члены правительства, представители общественности, Вооруженных Сил.

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