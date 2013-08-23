В Севастополе разыграли кубок командующего ВМС

22 августа в акватории водной станции Академии Военно-Морских Сил имени П.С.Нахимова провели открытую спартакиаду Севастопольского гарнизона по гребле на шестивесельных морских ялах на кубок командующего ВМС Вооруженных Сил Украины. Мероприятие проводилось в соответствии с планом подготовки флота и было посвящено 22-й годовщине Независимости Украины.

Участников соревнований и группы поддержки в сопровождении военного оркестра торжественно поздравили временно исполняющий обязанности начальника Академии Военно-Морских Сил имени П.С.Нахимова капитан 1 ранга Алексей Неижпапа и начальник физической подготовки и спорта управления боевой подготовки Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Николай Горник.

Всего, на старт вышли 25 экипажей команд-участниц от разных родов украинских ВМС. В соревнованиях принимали участие представители соединения надводных кораблей, береговых ракетных дивизионов и центров, частей материально-технического обеспечения, учебных заведений, командования флота. Во второй раз за последний год к соревнованиям по морской специфике были привлечены и военнослужащие воинских частей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Каждый из экипажей преодолел дистанцию длиной одна морская миля (1852 метра). В целом, в соревнованиях приняли участие около 200 человек практически всех категорий военнослужащих.

По итогам гонок первое место добыла команда учебного центра Военно-Морских Сил, второе – факультета вооружения Академии ВМС имени П.С. Нахимова, третье – корабля управления «Донбасс» бригады надводных кораблей Центра морских операций.

Во время церемонии закрытия соревнований заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке – начальник управления боевой подготовки контр-адмирал Денис Березовский отметил, что подобные соревнования способствуют усовершенствованию морской подготовки и обязательно будут проводиться в дальнейшем.

В завершение состоялось торжественное награждение победителей.