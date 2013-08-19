Командование BLAСKSEAFOR передано ВМС Украины

Командование военно-морским (корабельным) соединением «по вызову», созданным в соответствии с подписанным 2 апреля 2001 года в Стамбуле (Турция) «Соглашением о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества», осуществляется согласно ротационному принципу.

Церемония состоялась при участии делегаций командующих военно-морских сил стран Черноморского региона, командиров и экипажей тральщика «Прибой» (ВМС Болгарии), ракетного корабля на воздушной подушке «Бора» (Черноморский флот Российской Федерации), корвета «Эустатиу Себастиан» (ВМС Румынии), фрегата КРЗ «Тургутреис» (ВМС Турции) и корабля управления «Славутич» (ВМС ВС Украины).

Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин во время выступления на церемонии отметил, что для национального флота является честью в третий раз со времени подписания Соглашения BLAСKSEAFOR принимать на себя командование оперативным соединением кораблей. По его словам, благодаря BLAСKSEAFOR флоты стран Черноморского региона существенно усилили сотрудничество.

– Мероприятия, которые проводятся тактической группой кораблей BLAСKSEAFOR, содействуют развитию сотрудничества между странами Черноморского бассейна и обеспечению региональной безопасности, – отметил командующий.

Кроме того, по мнению вице-адмирала Юрия Ильина, они дают возможность подготовить экипажи кораблей к выполнению специфических задач, таких как борьба с пиратством на море, незаконными перевозками, контрабандой и тому подобное.

– У меня нет никаких сомнений в том, что соединение BLAСKSEAFOR выполнит в полном объеме все поставленные перед ним задачи, что будет способствовать обеспечению безопасности в Черноморском регионе, – сказал руководитель вида Вооруженных Сил.

Во время церемонии передачи командования состоялось вручение палаша командующего соединения. Капитан 1 ранга Хакан Гюнеш (ВМС Турции), который сдал командование, и капитан 1 ранга Андрей Тарасов (ВМС ВС Украины), который принял командование, расписались в Книге приема-передачи командования. Также был исполнен гимн BLAСKSEAFOR, выполнен спуск флага BLAСKSEAFOR на турецком корабле и его подъем на украинском корабле.

В Книге приема-передачи командования также поставили свои подписи командующие ВМС стран черноморского региона.

Как сообщалось, 14 августа в порт Севастополя прибыли с визитом и с целью начала августовской 2013 года активации корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLAСKSEAFOR. На 20 августа запланирован выход кораблей соединения в море, где будут проводиться тренировки по противолодочной, противовоздушной обороне, по проходу за тральщиком, по связи, по поиску и спасению, плаванию в ордере, по тактическому маневрированию и другие.

Августовская активация продлится до 3 сентября.