Вилкул встретился с участниками Курской битвы

– Семь десятков лет прошло со дня победы в одной из самых масштабных битв в истории Второй Мировой войны – Курской битве. Курская дуга стала началом победы наших войск в Великой Отечественной войне, – об этом 17 августа заявил Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул в Днепропетровске, во время встречи на территории управления 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины с ветеранами Великой Отечественной войны – участниками Курской битвы.

Масштабное военно-патриотическое действо проходило в формате встречи разных поколений защитников Отечества. На территории воинской части должностное лицо сопровождал командир 6-го армейского корпуса – начальник Днепропетровского гарнизона генерал-майор Руслан Хомчак. В мероприятии также приняли участие председатель Днепропетровского областного совета Евгений Удод, Днепропетровский городской голова Иван Куличенко, военнослужащие армейского корпуса и местного гарнизона, ветераны Великой Отечественной войны, их внуки и правнуки, а также ученики старших классов местных общеобразовательных средних школ.

Началась встреча защитников Отечества с торжественного построения офицеров управления армейского корпуса на Аллее Славы и выносом Государственного Флага Украины и Боевого флага 6-й танковой армии.

– Ваша самоотверженность, стойкость и любовь к Родине – это пример, на котором выросли мы и на котором мы воспитываем наших детей. Каждый день, каждым своим поступком мы делаем все, чтобы быть достойными наследниками Вас – уважаемые Победители, – сказал Александр Вилкул во время встречи с участниками Курской битвы.

Командир 6-го армейского корпуса генерал-майор Руслан Хомчак отметил, что в великой битве лета 43-го принимали участие и воины-танкисты 5-го гвардейского танкового корпуса под командованием генерал-лейтенанта танковых войск Андрея Григорьевича Кравченко – первого командарма 6-й гвардейской танковой армии, правопреемником которой является 6-й армейский корпус.

– Ваш подвиг – бессмертен, и быть наследниками победителей на Курской дуге – это почетно и ответственно, – подчеркнул генерал-майор Руслан Хомчак.

После возложения цветов к памятнику бывшему командующему 6-й танковой армии дважды Герой Советского Союзу генерал-полковнику Андрею Кравченко гости, вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и юными защитниками Отечества, под известные песни фронтовых времен попробовали солдатской каши, приготовленной на полевой кухне.

Представители поисковой организации «Гвардия Днепр» организовали для молодого поколения и участников встречи выставку образцов военной техники и вооружения времен Второй Мировой войны.

Стоит отметить, что 2013 год проходит под знаком 70-й годовщины Битвы за Днепр. В рамках празднования этой знаменательной даты при участии военнослужащих будут реализованы проекты «Благодарность поколений» и «Гордимся Великой Победой!», посвященные главным битвам Великой Отечественной войны и дням освобождения городов и районов Днепропетровской области.

Ключевым событием празднования 70-летия Битвы за Днепр станет проведение осенью 2013 года масштабной военно-исторической реконструкции форсирования Днепра. В ней примет участие больше тысячи участников из разных регионов Украины, России и других государств. В реконструкции будет задействована настоящая боевая техника времен Великой Отечественной войны.

Также к 70-летию освобождения Украины в Днепропетровске будет создан уникальный Музей фортификации Великой Отечественной войны под открытым небом. На территории музея будут воспроизведены фортификационные сооружения, установлена боевая техника времен войны.