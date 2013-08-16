Боеприпасы с арсенала в Лозовой утилизируют до конца года





Об этом сегодня 16 августа, рассказал Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время выездного рабочего совещания на Харьковщине, по выполнению ДСНС Украины Государственной целевой программы ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории 61 арсенала Вооруженных Сил Украины.

На 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск чиновника сопровождал начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана.

- Программой утилизации боеприпасов на 2008-2017 год предусмотрено уничтожение 474 тысяч тонн боеприпасов. 18,6 тысяч тонн боеприпасов уже утилизировано. Осталось - 288 тыс. тонн. Правительство усиливает контроль за сохранностью боеприпасов. Особое внимание уделяется арсеналу в Лозовой, где 27 августа 2008 в результате чрезвычайной ситуации - пожара - сдетонировали около 63 тысяч тонн боеприпасов. Правительством поставлена ​​задача до конца этого года завершить очистку территории и обезвредить остатки боеприпасов, - сказал Александр Вилкул после совещания.

После заслушивания генерал-полковника Владимира Заманы и личной оценки состояния дел, вице-премьер-министр встретился с журналистами.

- На 61-м арсенале в Лозовой уже проведена расчистка 220 га территории арсенала из 247 га. Вывезено и уничтожено 26 тыс. тонн боеприпасов из 30 тысяч тонн. Ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации занимается Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Территория арсенала после проведенных работ должна быть безопасной для населения, - отметил Александр Вилкул.

Председатель Государственной Службы по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских подчеркнул, что ситуация на территории арсенала полностью под контролем спасателей.

- Мы выполним поставленную на 2013 год задачу - очистить остальные технической территории от боеприпасов, осуществить контрольную проверку и подготовить передачу территории арсенала для функционирования в "мирных" целях", - отметил Михаил Болотских.

В завершение пребывания в городе Лозовая, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана пообщался с командиром 61 арсенала подполковником Александром Собчуком и определил приоритет в работе - совершенствование системы охраны военного имущества и повышения мастерства военных пожарных.

Кроме 61 арсенала, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины побывал в расположении 92-й отдельной механизированной бригады 6 армейского корпуса в Чугуеве, где временно исполняющий обязанности командира соединения подполковник Алексей Майстренко доложил генерал-полковнику Замане о служебных достижениях воинов-пехотинцев и представил учебно-материальную базу. Вместе они побывали в парке боевых машин, солдатском клубе части, других объектах военной части.

В целом, генерал-полковник Владимир Замана положительно оценил работу, проделанную в части Сухопутных войск в плане организации боевой подготовки и досуга. Относительно же отдельных проблем, связанных с материальным обеспечением бригады, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины пообещал взять на контроль их решение.

Справочно. 61 арсенал (военная часть А0829) находится на расстоянии 1,2 км от города Лозовая Харьковской области. Общая площадь - 494 га, из которых 247 га - техническая территория на которой хранилось около 93 тыс. тонн ракет, артиллерийских, минометных, танковых и стрелковых боеприпасов и пиротехнических средств.