В Конго происходит третья ротация украинских миротворцев



С 13 августа в базовом лагере украинских миротворцев в Демократической Республике Конго (город Гома) проходит процесс приема имущества, техники и вооружения военнослужащими новой, – 3-й – ротации 18 отдельного вертолетного отряда ВС Украины.

12 августа личный состав (250 человек) 3 ротации осуществил почти 8 часовой перелет из международного аэропорта «Львов» (Украина) в аэропорт Кингали (Руанда), после чего автомобильным транспортом был доставлен в Демократическую Республику Конго – базовый лагерь, который расположен в городе Гома.

С первого дня прибытия в лагерь миротворцы 3-й ротации взяли под охрану определенные объекты, организовали дежурную службу, наладили приготовление пищи.

Летно-подъемный состав начал занятия по наземной подготовке и прохождение процедур допуска к полетам по стандартам ООН. В частности, представители Центра управления авиации в секторе (air operation) миссии ООН доводят руководящие документы Миссии, требования к полетам и меры безопасности, проводятся занятия по аэродинамике, эксплуатации авиационной техники в знойных условиях и тому подобное.

Инженерно-авиационной службой отряда проверяется состояние вертолетов, документация, комплектность, авиационное вооружение, имущество, необходимое для обслуживания и ремонта вертолетов.

Одновременно офицеры, прапорщики и контрактники наземных служб принимают у предшественников должности и закрепленное имущество, стрелковое оружие, проводится осмотр и необходимый ремонт автотранспорта.

Для контроля и помощи в проведении приема-сдачи должностей в отряде работает специальная комиссия во главе с начальником армейской авиации Сухопутных войск генерал-майором Валентином Пистрюгой. По его словам, миротворцам новой ротации основное внимание следует обратить на точность в приеме имущества, горюче-смазочных материалов, авиационного вооружения и определить, в чем дополнительно нуждается отряд.

Прием-сдача должностей проходит под личным контролем командира 18 отдельного вертолетного отряда летчика-снайпера полковника Андрея Когута. Для определения состояния дел по приему-сдаче в лагере ежедневно проводятся заслушивания заместителей командира и начальников служб.

Одновременно проходит перебазирование личного состава в лагеря в городах Буния и Букаву, где будут выполнять миротворческие задачи почти 150 украинских миротворцев.