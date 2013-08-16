В Либерии украинские миротворцы попрактиковались на стрельбище

После осуществления стодесятикилометрового автомобильного марша к месту проведения занятий, под руководством начальника штаба - первого заместителя командира отряда подполковника Андрея Козлова, личный состав приступил к выполнению теоретической и практической части учений.

Украинские миротворцы отработали упражнения для стрельбы из различных положений, усовершенствовали знания материальной части штатного стрелкового оружия - автомата АКС-74. Впоследствии, на четырех учебных местах, выполнили упражнения учебных стрельб из автомата Калашникова в положении лежа и с колена.

- Умелое владение стрелковым оружием является необходимым требованием для каждого миротворца отряда, - отметил подполковник Андрей Козлов. - Как результат, военнослужащий готов к любым ситуациям и при необходимости поразит цель с первых выстрелов. Поэтому мы постоянно совершенствуем навыки умелого обращения со штатным вооружением, воспитываем у личного состава умение адекватного поведения при стрессовых ситуаций, прививаем уверенность в высоких боевых качествах личного оружия.

По итогам занятий, лучшие знания и результаты по огневой подготовке продемонстрировали старший прапорщик военной службы по контракту Сергей Каневский, прапорщик военной службы по контракту Сергей Демчук, старшина военной службы по контракту Вячеслав Кривец, старший сержант военной службы по контракту Владислав Дзюбюк и старший солдат военной службы по контракту Сергей Марчук.