Детский оздоровительный лагерь ВСУ имени Юрия Гагарина отметил 60-летие
Коллектив и воспитанники Детского оздоровительного лагеря имени Юрия Гагарина Вооруженных Сил Украины в Одессе торжественно отметили шестидесятую годовщину со дня открытия заведения.
Как рассказала директор лагеря Лариса Сергеева, руководством детского учреждения по случаю праздника была подготовлена насыщенная и интересная программа. В частности, юные воспитанники приняли участие в конкурсе рисунка на асфальте, спортивных соревнованиях, диджей-шоу и других.
Настоящим украшением юбилея стал вечерний праздничный концерт. Только за четыре дня от начала четвертой смены дети под руководством хореографа лагеря Айя Малашина сумели подготовить немало разнообразных песенных и танцевальных номеров. Также в концерте приняли участие воспитанники творческих кружков 59-го гарнизонного Дома офицеров, коллективы Дома творчества села Визирка Одесской области, танцевальные ансамбли Одессы.
В подготовке праздника существенную помощь оказали и военнослужащие Одесского гарнизона - обеспечили концерт необходимой звуковой и осветительной аппаратурой, подготовили вечерний костер и устроили праздничный фейерверк.
Следует отметить, что за шестидесятилетний историю Детского оздоровительного лагеря имени Юрия Гагарина здесь обеспечили отдых и оздоровление для более пятидесяти тысяч детей из семей военнослужащих.