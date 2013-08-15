Детский оздоровительный лагерь ВСУ имени Юрия Гагарина отметил 60-летие

13:04, 15 августа 2013
Армия
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Коллектив и воспитанники Детского оздоровительного лагеря имени Юрия Гагарина Вооруженных Сил Украины в Одессе торжественно отметили шестидесятую годовщину со дня открытия заведения.

Как рассказала директор лагеря Лариса Сергеева, руководством детского учреждения по случаю праздника была подготовлена ​​насыщенная и интересная программа. В частности, юные воспитанники приняли участие в конкурсе рисунка на асфальте, спортивных соревнованиях, диджей-шоу и других.

Настоящим украшением юбилея стал вечерний праздничный концерт. Только за четыре дня от начала четвертой смены дети под руководством хореографа лагеря Айя Малашина сумели подготовить немало разнообразных песенных и танцевальных номеров. Также в концерте приняли участие воспитанники творческих кружков 59-го гарнизонного Дома офицеров, коллективы Дома творчества села Визирка Одесской области, танцевальные ансамбли Одессы.

В подготовке праздника существенную помощь оказали и военнослужащие Одесского гарнизона - обеспечили концерт необходимой звуковой и осветительной аппаратурой, подготовили вечерний костер и устроили праздничный фейерверк.

Следует отметить, что за шестидесятилетний историю Детского оздоровительного лагеря имени Юрия Гагарина здесь обеспечили отдых и оздоровление для более пятидесяти тысяч детей из семей военнослужащих.

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