Вблизи Одессы военные разведчики действуют в тылу условного противника

17:58, 14 августа 2013
Армия
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Для проведения занятий привлекаются лучшие специалисты.

На протяжении месячного лагерного сбора военные разведчики 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины преодолеют в полной экипировке маршевым способом около трехсот километров и отстреляют свыше трех тысяч боеприпасов.

Как рассказал начальник разведки бригады майор Алексей Царюк, лагерный сбор разведчиков организован с целью подготовки к участию в соревновании на лучшую разведывательную группу армейского корпуса в сентябре текущего года.

Подготовка разведчиков ведется на единственном тактическом фоне у тыла условного противника. Участники сбора, подавляющее большинство которых – военнослужащие срочной службы, улучшают и совершенствуют свои навыки и умения в ведении разведки, выполнении огневых задач, подрывном деле, преодолении водных препятствий.

Для наиболее качественной подготовки разведгруппы с военнослужащими организованы интенсивные практические занятия по тактико-специальной, огневой, инженерной, военно-медицинской подготовке, военной связи, защите от оружия массового поражения, проводятся сопутствующие физические тренировки.

Командир бригады подполковник Владислав Лищинский уделяет значительное внимание подготовке военнослужащих к участию в конкурсе на лучшую разведгруппу.

– Для проведения занятий привлекаются лучшие специалисты части, разведчики, обеспеченные всем необходимым для отработки элементов будущего конкурса, – рассказал майор Алексей Царюк.

На данное время участники сбора совершенствуют совместные действия в организации засад, налетов, поиска, преодолении водных препятствий, осуществлении многокилометровых марш-бросков для отрыва от преследования противником.

По результатам первых недель тренировок уже определились военнослужащие, которые благодаря своим физическим данным и отношению к процессу обучения сформируют «ядро» разведгруппы. Возглавит подразделение нынешний выпускник лейтенант Алексей Станкевич. Добывать победу бригаде на соревнованиях также будут заместитель командира группы младший сержант Андрей Лесюк, разведчик солдат Дмитрий Собуцкий.

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