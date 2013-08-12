Военные делегации Украины и КНР обсудили сотрудничество

Сегодня, 12 августа, в соответствии с Перечнем мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины состоялась встреча временно исполняющего обязанности руководителя оборонного ведомства Александра Олейника с заместителем начальника Главного управления вооружения и военной техники Народной Освободительной Армии Китая генерал-полковником Ли Аньдуном.

Также состоялись двусторонние переговоры в составе делегаций обеих стран, во время которых значительное внимание было уделено обсуждению современного состояния и перспектив развития сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Китая.