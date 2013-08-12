В Харьковской области проходит лагерный сбор первокурсников ХУВС

17:06, 12 августа 2013
Армия
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На базе 203-й учебной авиационной бригады в Чугуеве проходит лагерный сбор с курсантами 1-го курса Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Обязательный курс первичной военно-профессиональной подготовки проходят свыше 300 первокурсников, 23 из которых является представительницами прекрасного пола.

Почти полсотни офицеров из числа преподавателей и руководящего состава шести факультетов университета проводят занятия с курсантами по военной топографии, общей тактики, строевой, инженерной и огневой подготовке.

– В палаточном городке для курсантов созданы все необходимые условия. За процессом становления молодых военнослужащих постоянно следят командиры, преподаватели, военные врачи и другие специалисты, – рассказал начальник лагерного сбора, начальник, инженерно-авиационного факультета полковник Юрий Миргород.

Уже на этой недели первокурсники начнут проведение стрельб из автомата Калашникова и примут участие в занятиях по тактической подготовке, где на практике отработают вопрос ведения наступательного и оборонного боя.

После завершения курса первичной военно-профессиональной подготовки первокурсники примут Военную присягу на верность украинскому народу.

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