В Харьковской области проходит лагерный сбор первокурсников ХУВС

Обязательный курс первичной военно-профессиональной подготовки проходят свыше 300 первокурсников, 23 из которых является представительницами прекрасного пола.

Почти полсотни офицеров из числа преподавателей и руководящего состава шести факультетов университета проводят занятия с курсантами по военной топографии, общей тактики, строевой, инженерной и огневой подготовке.

– В палаточном городке для курсантов созданы все необходимые условия. За процессом становления молодых военнослужащих постоянно следят командиры, преподаватели, военные врачи и другие специалисты, – рассказал начальник лагерного сбора, начальник, инженерно-авиационного факультета полковник Юрий Миргород.

Уже на этой недели первокурсники начнут проведение стрельб из автомата Калашникова и примут участие в занятиях по тактической подготовке, где на практике отработают вопрос ведения наступательного и оборонного боя.

После завершения курса первичной военно-профессиональной подготовки первокурсники примут Военную присягу на верность украинскому народу.