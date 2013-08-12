Украинские миротворцы второй ротации в ДР Конго вернулись домой

11 августа, в 03.00 в международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого прибыло 135 украинских миротворцев второй ротации 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Демократической Республике Конго во главе со старшим рейса, заместителем командира отряда подполковником Владимиром Партыка.

После приземления и прохождения процедур пограничного и таможенного контроля, военнослужащих встретили командир 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Игорь Колесник и начальник армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Владимир Пистрюга, а также более сотни родных и близких миротворцев .

Выступая перед прибывшими с приветственным словом генерал-лейтенант Игорь Колесник поблагодарил миротворцев за службу и выразил убеждение в том, что полученный опыт пригодится им в дальнейшей военной службе.

- За последние восемь месяцев вы внесли немалый вклад не только в повышение имиджа Вооруженных Сил Украины, нашего государства, но и авторитета Миссии ООН в целом. Не зря командиры иностранных контингентов в ДР Конго и руководство и персонал Миссии ООН высоко ценят ваш высокий профессионализм и ответственность за выполнение порученных задач. С вашим успешным возвращением на Родину мы сегодня начинаем очередную, третью ротацию 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины, который выполняет задачи в Миссии ООН в ДР Конго.

По завершению выступлений и мимолетных встреч с родными и близкими миротворцы отправились в одну из воинских частей 13-го армейского корпуса в городе Самборе, Львовской области, на базе которой они в течение определенного срока пройдут медицинский осмотр и комплексное медицинское обследование, после чего разъедутся по своих воинских частях, а впоследствии - в очередные отпуска в семьи.

Всего за время ротации украинские миротворцы выполнено 422 полета, а общий налет составил почти 700 часов.

В этот же день, на базе 7-го полка армейской авиации, в Новом Калинове, Львовской области состоялись торжественные проводы миротворцев 3-й ротации в ДР Конго.

По словам командира 13-го армейского корпуса генерал-лейтенанта Игоря Колесника подготовка личного состава прошла на высоком уровне, отряд к выполнению задач готов.

- Сегодня мы отправляем третью ротацию в ДР Конго. Этот контингент будет выполнять такие же задачи, как и предыдущая ротация, однако работы в них станет, так как в состав авиатехники включены еще два транспортно-боевые вертолеты Ми-8, соответственно, позволит увеличить вклад украинского в дело защиты мира в этой стране.

Сегодня, 12 августа, в 06.00 более 230 миротворцев новой ротации из международного аэропорта "Львов" улетели в Международный аэропорт Кигали, Республика Руанда, затем автомобильным транспортом они будут доставлены в Демократическую Республику Конго.