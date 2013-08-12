Украинские ВМС отпраздновали 175-летие Ялты

По приглашению городских властей и решением командующего ВМС Украины вице-адмирала Юрия Ильина, в порту города находился морской тральщик "Черкассы", жители и гости Ялты могли посетить его с экскурсиями. Посещение боевого корабля и проведение на главной городской набережной ритуала посвящения в юнги 10 юных ялтинцев стали одними из "изюминок" праздничной программы.

- Сегодня для всех нас особый день - 10 юных ялтинцев вступают в ряды юнг флота, - отметил начальник управления личного состава-заместитель начальника штаба Командования ВМС ВС Украины контр-адмирал Игорь Тимчук. - Через изучение истории флота и тонкостей морского дела лежит ваш путь к далеким походам, и начинается он уже сегодня, с посещения украинского боевого корабля.

Руководитель флотской делегации с удовлетворением отметил, что после того, как в прошлом году по инициативе командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Юрия Ильина на базе академии ВМС имени П.С. Нахимова было создан кружок «Школа юнг", в приморских городах подхватили этот движение.

- Знаменательно, что посвящение наших воспитанников в юные моряки проходит именно в нашем городе, - отметил во время проведения ритуала Ялтинский городской голова Сергей Илаш. - В ваших руках в недалеком будущем будут большие штурвалы, и мы очень надеемся на то, что вы пронесете с собой любовь к морю, к профессии моряка, и вернетесь в Ялту командирами кораблей, - добавил городской голова, обращаясь к юнгам флота.

Воспитанники клуба юных моряков Ялты посоревновались в перетягивании каната и вязании морских узлов, чем уже продемонстрировали свою морскую подготовку перед жителями и гостями города. В этот же день с большим успехом в киноконцертном комплексе "Юбилейный" выступили творческие коллективы Центра военно-музыкального искусства ВМС Украины.

Руководитель флотской делегации контр-адмирал Игорь Тимчук, выступая на торжествах с приветственным словом, отметил, что современная Ялта по-прежнему неразрывно связана с морем и флотом. По его утверждению, формат сотрудничества военных моряков и города, основанный на дружбе и взаимопонимании, должен и будет успешно развиваться.