С 1 января военнослужащие смогут получать компенсацию за поднаем жилья

Об этом сегодня, 9 августа, отметил заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский во время брифинга в Клубе Кабинета Министров Украины перед началом прямой телефонной правительственной линии.

- Кабинетом Министров Украины утверждено постановление № 450 от 26 июня 2013 "О размере и порядке выплаты денежной компенсации некоторым категориям военнослужащих Вооруженных Сил Украины за поднаем (наем) ими жилых помещений". Благодаря указанному решению Правительства военнослужащие уже с 1 января 2014 начнут получать компенсацию за поднаем жилья, - отметил он.

Денежная компенсация за поднаем жилья будет предоставляться военнослужащим на основании рапорта и определенного комплекта документов. Размер денежной компенсации, в зависимости от состава семьи и региона проживания, может составлять более 3500 гривен.

- Введение постановления позволит улучшить условия проживания и материальное положение более 8000 военнослужащих до момента получения ими служебного или постоянного жилья. Особенно актуально это для молодых офицеров и военнослужащих, которые заключают свой первый контракт, - сказал Владимир Можаровский.