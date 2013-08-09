Американские военные моряки поделились опытом борьбы с пиратством

Корабль ВМС США прибыл в порт Севастополя во вторник, 6 августа. Он вернулся с несения боевой службы в Аденском заливе, где принимал участие в борьбе с пиратством. Именно поэтому, по словам начальника Учебно-тренировочного центра морских операций ВМС капитана 2 ранга Владимира Жука, обмен опытом между его персоналом и досмотровой командой эсминца имел большую важность.

- Мы работаем только первый год, поэтому любой практический опыт других государств пойдет нам на пользу, - рассказал офицер. - В этом месяце мы уже встречались с аналогичным подразделением, когда корабль ВМС Бразилии заходил с визитом в порт Севастополя. И бразильские и американские моряки вернулись после участия в антипиратской операции, поэтому их опыт для нас имеет большое значение. Мы планируем учитывать его для корректировки наших программ подготовки досмотровых и штурмовых команд.

Капитан 2 ранга Владимир Жук напомнил, что вскоре начнется поход фрегата "Гетман Сагайдачный" с вертолетом и досмотровой командой на борту в район Аденского залива для участия в операциях по противодействию пиратству на море "Океанский щит" и "Аталанта".

После знакомства членов американской досмотровой команды с персоналом Центра для них был проведен брифинг, в ходе которого украинская сторона рассказала о задачах Центра, программы подготовки личного состава, теоретические и практические курсы, которые в нем проводятся. Американским гостям показали учебно-материальную базу, а также практические действия досмотровой и штурмовой команд, порядок работы при уходе подозрительных лиц и т.п. Во время демонстрации практических действий досмотровой команды инструктора учебно-тренировочного центра морских операций ВМС ВС Украины поинтересовались, какие различия существуют при работе аналогичных команд на флоте США, а американские моряки показали это наглядно и ответили на вопросы своих коллег.

На следующий день персонал Учебно-тренировочного центра морских операций ВМС ВС Украины по приглашению американской стороны посетил ракетный эсминец ВМС США "Bulkeley", на борту которого ознакомился с вооружением, оснащением и порядком работы досмотровой и штурмовой команды.