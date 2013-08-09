Либерия. Непрерывная связь при любых обстоятельствах

Уже в течение шести месяцев выполняют задачи в Либерии военнослужащие 18-й ротации 56-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН, где командиром военный летчик 1 класса полковник Петр Плис. Невзирая на сложные климатические условия, в течение этого периода наши земляки выполняли полеты по всей территории Либерии, осуществляя воздушное сопровождение войск и патрулирование вдоль границ, перевозя персонал Миссии и грузы, проводя медицинскую транспортировку местного населения и тому подобное.

Отличное выполнение задач – это ответственность и профессионализм каждого военнослужащего, в частности и военного связиста. Двадцать пять военнослужащих отделений связи и радиотехнического обеспечения полетов сегодня обеспечивают украинский контингент бесперебойной связью при любых обстоятельствах. От их умения, от состояния исправности техники зависит выполнение поставленной задачи всеми подразделениями отряда.

На «вооружении» миротворцев-связистов находятся радиолокационная и радиосветотехника, техника обеспечения полетов, подвижные и переносные средства, станции спутниковой и проводной связи. Все это позволяет в полном объеме создавать надежные, стойкие и непрерывные радиотехнические условия для обеспечения полетов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях экипажей на вертолетах Ми-8 и Ми-24, кроме того, обеспечивать командование отряда связью с руководящим составом ВС Украины и подчиненными подразделениями, экипажами вертолетов во время выполнения ими задач в воздухе.

– В период 18-й ротации специалисты отделений обеспечили связью 116 летных смен с оценками «хорошо» и «отлично», осуществили свыше 360 телефонных и более чем 400 служебных переговоров, отправили и получили свыше 420 телеграмм, провели около 50 видеоконференций с руководством ВС Украины, – рассказывает начальник связи и радиотехнического обеспечения – заместитель начальника штаба 56-го отдельного вертолетного отряда подполковник Сергей Тазюк.

В то же время следует подчеркнуть, что сама по себе техника, какой бы совершенной она не была, не создаст связь. Она обеспечивается, в первую очередь, людьми.

Из числа лучших командир 56 отдельного вертолетного отряда отмечает начальника отделения связи капитана Анатолия Чумаченко, начальника радиоузла старшего прапорщика Николая Попеска, дежурного по связи группы радиотехнического обеспечения старшего прапорщика Алексея Кулагу, механика телефониста радиостанции Р-161 младшего сержанта военной службы по контракту Алексея Кучера.

Справка. С начала выполнения задач 18-й ротацией 56-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии перевезено почти 6 350 пассажиров и около 69 тонн груза. Налет экипажей на вертолетах типа Ми-8 и Ми-24 составил около 1 700 часов, выполнено 1 300 полетов, средний налет на одного летчика составляет 80 часов 46 минут.