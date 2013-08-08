Самолеты ВСУ поучаствовали в международном авиашоу в Венгрии

На этот раз международный авиационный форум объединил "под своим крылом" представителей военной авиации 22-х стран мира. Здесь были представлены военные самолеты различных типов и назначений из России, Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Румынии, Англии, Словакии, Испании, Сербии, Турции.

Военная авиация Вооруженных Сил Украины на международном авиационном показе была представлена ​​истребителем Су-27УБ и военно-транспортным самолетом Ан-26 Воздушных Сил ВС Украины.

По словам заместителя командующего Воздушных Сил ВС Украины по авиации - начальника авиации генерал-лейтенанта Василия Никифорова, который возглавлял украинскую военную делегацию, международные авиашоу - это не только показ мастерства лучших пилотов и образцов военной авиационной техники, но и, прежде всего, общение военных летчиков разных стран и налаживания дружеских отношений.

- К нашей технике был большой интерес зрителей, несмотря на то, что рядом в наземном показе стояли не менее интересные самолеты JAS-39 GRIPEN и обновленный L-159Т ВВС Чехии, Су-25 и транспортник С-27J ВВС Болгарии, боевой Tornado GR4 и учебный самолет Hawk королевских ВВС Великобритании. Желающих почувствовать себя пилотом истребителя Су-27УБ или сфотографироваться на его фоне было немало, - рассказал генерал-лейтенант Василий Никифоров.

В ходе общения представители военных делегаций разных стран выражали свое желание посетить Украину и принять участие в совместных учениях. Стоит отметить, что в этом году программа участия украинских военных летчиков в иностранных авиашоу чрезвычайно насыщена. В частности, 24-25 августа, в День Независимости Украины, предусмотрен визит командующего Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенанта Юрия Байдака в Польшу, 30 августа и 1 сентября украинские военные летчики летать в небе Словакии, а уже 7-8 сентября делегация Воздушных Сил Украина примет участие в международном авиашоу, который пройдет в Чехии.