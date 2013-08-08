Криворожские танкисты провели дуэльную стрельбу танковых взводов

Как сообщил командир танкового батальона 17-й отдельной гвардейской танковой бригады гвардии подполковник Александр Великодный, по условиям дуэльных стрельб каждый экипаж в условиях обороны должен был с трех штатных артиллерийских выстрелов из вооружения танков Т-64БВ уничтожить три мишени №12, то есть «танк», на разных рубежах.

– Задача считалась выполненной, если все три цели были поражены. То есть, один снаряд – одна цель. Фактически каждый взвод должен был отразить наступление танковой роты условного противника, не имея при этом права на ошибку. Ведь даже один промах – и результат считался неудовлетворительным, – отметил гвардии подполковник Александр Великодный.

Перед началом стрельб личный состав танковой роты провел разведку целей, выполнил метания имитационной гранаты РГД-5, решал огневые задачи, а также закрепил знания материальной части вооружения и боевой техники.

По итогам стрельб лучшие результаты показали контрактники – командиры танков гвардии сержанты Алексей Якобчук и Вадим Рубцов, а также наводчик-оператор гвардии солдат Александр Хмара.