Представитель квартирного управления ВСУ провел прием граждан

По словам начальника отдела контроля за распределением жилой площади в Вооруженных Силах Украины управления по решению социальных вопросов Главного КЭУ ВС Украины полковника Владимира Гузя, в течение рабочего дня были предоставлены консультации и рассмотрены обращения восьми посетителей.

– Основную часть вопросов мы получили от действующих военнослужащих гарнизона, которых интересовали вопросы получения служебного жилья, порядок изменения статуса служебных и общежитий жилых помещений на постоянное жилье. Также были проработаны обращения ветеранов военной службы и членов их семей.

Во время выездного приема на месте было решено и дано разъяснение пяти посетителям, еще троим были даны разъяснения и получены письменные обращения для их решения в высших инстанциях. Стоит отметить, что для организации качественной работы в мероприятии также приняли участие начальник КЭВ Львова полковник Юрий Максименко и начальник жилищной группы КЭВ Львова работник ВС Украины Анатолий Стороженко.

По словам руководителя Региональной общественной приемной министра обороны Украины майора юстиции Аллы Сибиряковой, за семь месяцев деятельности проведен прием более двухсот граждан.

– Сравнительный анализ количества обращений по месяцам в течение шести месяцев свидетельствует о стабильной динамике увеличения количества обращений в региональную приемную. Прогнозируем, что после завершения сезона отпусков в октябре-декабре посетителей станет существенно больше, – рассказала офицер.

Также она отметила, что спектр вопросов касался различных сфер жизнедеятельности людей в погонах: пенсионного обеспечения – 20,7%; жилищного обеспечения – 14,6%; разъяснения льгот – 7,9%; прохождения военной службы – 6%; предоставления статуса участника боевых действий – 4,8%; выплаты единовременного пособия по инвалидности – 4,2%; призыва на военную службу – 3,6%; санаторно-курортного обеспечения – 3%, другие вопросы – 34,7%.

Кроме того, было дано немало разъяснений по вопросам, не относящимся к компетенции министра обороны Украины (около – 45%).

Собственно, согласно утвержденному графику прием будет осуществляться следующим образом:

17 сентября 2013 года – представителем Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины;

29 октября 2013 года – представителем Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины;

19 ноября 2013 года – представителем Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины;

17 декабря 2013 года – представителем Управления по работе с гражданами и доступа к публичной информации.