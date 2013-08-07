Военные поставили почти 100-метровый мост в Ривненской области

Высокая вода прошла Украиной давно, а ее последствия ликвидируют до сих пор. На днях к постоянному месту дислокации вернулись военнослужащие инженерно-дорожного батальона 12-го инженерного полка 8-го армейского корпуса, которые выполняли задачи по восстановлению пролетов моста, был поврежден в результате весеннего половодья в с. Витковичи Березновского района Ривненской области.

В связи с непредвиденными погодными последствиями зимы 2013 и паводками на реке Случь, мостовая переправа, несмотря на ледорезы, установленные перед мостом, была повреждена льдом. Местное население столкнулось с проблемой переправы на другой берег.

С просьбой оказать помощь по восстановлению моста в командование 8-го армейского корпуса обратилась председатель Витковицькои сельсовета Галина Миронец. Учитывая актуальность решения проблемы, командование армейского корпуса пошло навстречу людям. Для ликвидации последствий весеннего паводка были отправлены военнослужащих инженерно-дорожного батальона под командованием подполковника Станислава Чаюка.

- В состав инженерной группы были включены расчеты тяжелого механизированного моста ТММ-3 и установка строительства мостов УСМ-2 под руководством старших лейтенантов Андрея Козака и Александра Гавриловича, - сообщил подполковник Станислав Чаюк. - После проведения разведки места будущей переправы и необходимых расчетов личный состав инженерно-дорожного батальона приступил к строительству низко-водного моста.

Специалистам 12-го инженерного полка предстояло построить комбинированный мост на свайных опорах с пролетами длиной 10,5 метров, используя фермы моста из комплекта моста ТММ. Для инженеров подобное строительство далеко не первое - на их счету это был восьмой мост, но сейчас протяженность моста была рекордной - 96 метров.

Местное население не ошиблось с выбором спасателей, и уже через неделю мост был возведен, а движение возобновилось, соединив оба берега.

По словам подполковника Станислава Чаюк, во время выполнения задания особенно отличились старший техник роты старший прапорщик Вадим Котвицкий, командир отделения сержант Юрий Остапчук, сапер отделения ТММ солдат Денис Куц и механик-водитель солдат Анатолий Василенко.

Руководство Витковицькои сельсовета не впервые обращается к военным. В 2009 году в военной части обратились с просьбой построения переправы через реку. К моменту строительства нового моста самодельная переправа строилась дважды в год, после спада воды и до времени, когда вода в реке Случ начинала выходить из берегов. Тогда переправу разбирали, а затем составляли снова.

В течение 2009-2013 годов инженерно-дорожным батальоном были построены 7 ледорезов для защиты моста от ледохода в с. Витковичи, мост через реку Тетерев в с. Ленино Радомышльского района длиной 56 метров, и мост через реку Стоход в с. Березичи Любешевского района Волынской области длиной 48 метров.

- Сейчас личный состав полка занимается повседневной жизнедеятельностью, но в любое время мы готовы выполнить каждое поставленную перед частью задачи, - отметил командир 12-го инженерного полка полковник Николай Борисов.