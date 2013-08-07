В Севастополе с неофициальным визитом находится корабль ВМС США "Балкли"

Программой визита запланированы посещения корабля военнослужащими ВМС Украины, в частности, персоналом учебно-тренировочного центра морских операций для участия в теоретических семинарах по вопросам проведения досмотра судов во время проведения морских операций по перехвату, а также осмотра тактического снаряжения и вооружения, обсуждение вопросов привлечения персонала сил специальных операций к участию в досмотре кораблей.

А члены экипажа эсминца ВМС США побывают в учебно-тренировочном центре морских операций украинских ВМС, где примут участие в теоретических семинарах по вопросам проведения досмотра судов во время проведения морских операций по перехвату, будут наблюдать за практической демонстрацией тактических приемов действий персонала досмотровой и штурмовой команд, обменяются соответствующим опытом практических действий с украинскими коллегами.

В штабе флота в первый день визита состоялась протокольная встреча первого заместителя командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Сергея Елисеева с американскими моряками. Кроме командира корабля капитана 2 ранга Мэтью Филлипса, во встрече от американской стороны также приняли участие военно-морской атташе при Посольстве США в Украине капитан 3 ранга Леонид Хмелевский и заместитель командира тактического соединения кораблей капитан 1 ранга Филипс Собек.

- Сотрудничество флотов Украины и США продолжается уже почти 20 лет, и с каждым годом углубляется и расширяется, - отметил вице-адмирал Сергей Елисеев.

Первый заместитель командующего национального флота добавил, что украинские ВМС испытывают существенную поддержку и помощь со стороны ВМС США в процессе подготовки активов ВМС ВС Украины в составе фрегата "Гетман Сагайдачный" с вертолетом и досмотровой командой на борту к участию в операциях по противодействию пиратству на море "Океанский щит" и "Аталанта".

Американские военные моряки поблагодарили украинских коллег за гостеприимство и выразили свою готовность к обмену опытом в вопросе противодействия пиратству на море.

6 августа состоялась протокольная встреча с американскими военными моряками в Севастопольской городской государственной администрации.

Программа визита, который продлится до 9 августа, также предусматривает экскурсии для личного состава эсминца, проведение дружеского матча по футболу между украинскими и американскими моряками.