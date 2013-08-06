Самолет ВСУ успешно эвакуировал пострадавших в ДТП в Беларуси украинцев

Во время перелета комплекс медицинских мер по безопасной транспортировки пострадавших осуществляла бригада военных медиков Военно-медицинского клинического центра Центрального региона, возглавляемая подполковником медицинской службы Вячеславом Кондратюком.

В аэропорту с целью оказания психологической помощи и поддержки украинских граждан ждали спасатели и психологи Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. В сопровождении специалистов ГСЧС пострадавших с соблюдением всех мер безопасности и медицинских требований переместили в автомобили медицины катастроф и отправили в местные учреждения здравоохранения для дальнейшего лечения.

Как сообщил руководитель бригады военных медиков Военно-медицинского клинического центра Центрального региона подполковник медицинской службы Вячеслав Кондратюк, состояние больных, несмотря на тяжесть травм, не позволяло транспортировать их на Родину обычным самолетом. Они требовали постоянного медицинского сопровождения и медицинской помощи, которые можно было обеспечить только с помощью самолета Ан-26 «Вита».

– Полет продолжался более двух часов. Все пятеро больных со скелетными, черепно-мозговыми, абдоминальными травмами, поражениями легочной системы перенесли перелет хорошо, без ухудшения состояния здоровья, – сообщил подполковник медицинской службы Вячеслав Кондратюк. – Четверых украинцев, которые находятся в тяжелом состоянии, транспортировали лежа, возле них постоянно дежурил медицинский работник. Еще один пострадавший, который может самостоятельно передвигаться, провел полет сидя.

Также военный медик выразил удовлетворение проведенным белорусскими коллегами комплексом мероприятий по стабилизации состояния пострадавших, качеством и уровнем подготовки их к перелету.

Член экипажа Ан-26 «Вита» майор Иван Головатюк отметил, что этот самолет был переоборудован в санитарный вариант на Одесском авиационно-ремонтном заводе «Одесавиаремсервис» и находится в постоянной боевой готовности доставить тяжело больных или раненых на расстояние до двух с половиной тысяч километров с посадками даже на полевые аэродромы.

Следует отметить, что для военных летчиков это уже четвертая за месяц миссия аэромедицинской эвакуации тяжелобольных в лечебные учреждения.

Справка. Реанимационно-операционный самолет бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26 «Вита» одновременно может транспортировать четырех «лежачих» больных или 12 раненых в положении «сидя».

На самолете есть возможность выполнять реанимационные мероприятия, интенсивное лечение и хирургическое вмешательство. Операционная самолета оснащена специальным операционным столом, аппаратом для искусственной вентиляции легких «Роза-5», кардиомонитором и кардиостимулятором, а также другими приборами.

В палате интенсивной терапии на борту самолета размещены 4 кровати для больных или раненых, дефибриллятор, портативный аппарат для ультразвуковых исследований, шкафы для хранения медикаментов, стерильного материала для перевязок. Каждое место оснащено кислородной маской, кнопкой вызова медперсонала и дополнительным освещением.

В операционной и палате интенсивной терапии вмонтированы бактерицидные излучатели и кондиционер-обогреватель. С целью автоматической работы самолета установлена вспомогательная электростанция, которая обеспечивает энергопитание медицинской аппаратуры.