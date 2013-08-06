Под Новобогдановкой разминировано почти 70% территории

По информации командира сводного отряда подполковника Ивана Тищенко, сегодня сведенные саперные подразделения осуществляют контрольную проверку почвы на глубине до девяти метров на территории, которая уже очищена от взрывоопасных предметов.

– Общая площадь территории, которую необходимо очистить от взрывоопасных предметов, составляет 233 гектара. Сейчас непроверенными остаются лишь 80 гектаров, – сообщил подполковник Иван Тищенко.

Стоит отметить, что на сегодня на территории бывшей артиллерийской базы обнаружено и уничтожено более 50 тысяч взрывоопасных предметов.