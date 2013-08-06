Под Новобогдановкой разминировано почти 70% территории
14:28, 06 августа 2013Армия
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Военнослужащие сводного отряда разминирования Министерства обороны Украины продолжают выполнять задачи по зачистке технической территории бывшей артиллерийской базы возле села Новобогдановка Запорожской области.
По информации командира сводного отряда подполковника Ивана Тищенко, сегодня сведенные саперные подразделения осуществляют контрольную проверку почвы на глубине до девяти метров на территории, которая уже очищена от взрывоопасных предметов.
– Общая площадь территории, которую необходимо очистить от взрывоопасных предметов, составляет 233 гектара. Сейчас непроверенными остаются лишь 80 гектаров, – сообщил подполковник Иван Тищенко.
Стоит отметить, что на сегодня на территории бывшей артиллерийской базы обнаружено и уничтожено более 50 тысяч взрывоопасных предметов.
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