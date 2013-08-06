Из Одесской области отправили 750 тонн меланджа





Из расположения склада ракетного горючего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который дислоцируется в Одесской области, отправлена очередная партия компонента ракетного горючего «меланж» общим количеством около 750 тонн. Данное мероприятие проходит в рамках реализации совместного проекта Украина – ОБСЕ.

Как сообщил командир воинской части подполковник Александр Ятлук, ядовитое вещество в 15 специальных железнодорожных цистернах, предназначенных для перевозки химически агрессивных жидкостей, отправлено в Российскую Федерацию для дальнейшей утилизации на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса возле города Нижний Новгород.

– На данное время со склада для утилизации уже вывезена треть «меланжа». При загрузке железнодорожных цистерн были соблюдены все необходимые меры безопасности, все работы проводились в специальных защитных костюмах и с соблюдением технических требований, что позволило избежать попадания опасной жидкости в окружающую среду, – отметил командир воинской части подполковник Александр Яблук.

За ходом отправки компонента ракетного топлива наблюдали представители ОБСЕ, департамента утилизации Министерства обороны Украины и завода, где будут выполнять утилизацию. Согласно условиям продолжения международного проекта Украина – ОБСЕ, предусмотрен вывоз всего количества «меланжа» из Одесской области.

Справка. Финансовую сторону обеспечения данного долгосрочного проекта, который начат в 2009 году, полностью взяли: Дания, Испания, Германия, Норвегия, Польша, Венгрия, Финляндия, Чехия, Швеция и США.