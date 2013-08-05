Пострадавших в ДТП в Беларуси украинцев эвакуируют самолетом ВСУ

В дальнейшем военные летчики отправятся в белорусский Витебск для осуществления аэромедицинской эвакуации на Родину украинских граждан, получивших тяжелые травмы в результате ДТП в конце прошлой недели вблизи районного центра Орша (Витебская область, Республика Беларусь).

Бригаду военных медиков Военно-медицинского клинического центра Центрального региона, которая во время перелета будет осуществлять комплекс медицинских мер по безопасной транспортировке больных, возглавит подполковник медицинской службы Вячеслав Кондратюк.

Следует отметить, что это уже четвертая за месяц миссия аэромедицинской эвакуации тяжелобольных в лечебные учреждения, которую будут осуществлять военные летчики.

Справка. Реанимационно-операционный самолет Ан-26 «Вита» одновременно может транспортировать четырех «лежачих» больных или 12 раненых в положении «сидя».

На самолете есть возможность выполнять реанимационные мероприятия, интенсивное лечение и хирургическое вмешательство. Операционная самолета оснащена специальным операционным столом, аппаратом для искусственной вентиляции легких «Роза-5», кардиомонитором и кардиостимулятором, а также другими приборами.

В палате интенсивной терапии на борту самолета размещены 4 кровати для больных или раненых, дефибриллятор, портативный аппарат для ультразвуковых исследований, шкафы для хранения медикаментов, стерильного материала для перевязок. Каждое место оснащено кислородной маской, кнопкой вызова медперсонала и дополнительным освещением.

В операционной и палате интенсивной терапии вмонтированы бактерицидные излучатели и кондиционер-обогреватель. С целью автоматической работы самолета установлена вспомогательная электростанция, которая обеспечивает энергопитание медицинской аппаратуры.