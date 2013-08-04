Поздравление Президента Виктора Януковича с Днем Воздушных Сил

Уважаемые военнослужащие, ветераны и работники Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

В этот праздничный день выражаю всем вам глубокую благодарность за мужество, добросовестный и самоотверженную службу.

Защита воздушных границ государства является почетным, важным и одним из самых обязанностей.

Желаю вам крепкого здоровья, добра и согласия и успехов в благородном деле укрепления обороноспособности нашей Родины.

Президент Украины -

Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины

Виктор Янукович