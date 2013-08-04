Поздравление Президента Виктора Януковича с Днем Воздушных Сил
14:27, 04 августа 2013Армия
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Поздравление Президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Виктора Януковича с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Уважаемые военнослужащие, ветераны и работники Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
В этот праздничный день выражаю всем вам глубокую благодарность за мужество, добросовестный и самоотверженную службу.
Защита воздушных границ государства является почетным, важным и одним из самых обязанностей.
Желаю вам крепкого здоровья, добра и согласия и успехов в благородном деле укрепления обороноспособности нашей Родины.
Президент Украины -
Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины
Виктор Янукович
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