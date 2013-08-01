Во Львове десантники «воевали» с пехотинцами в виртуальном пространстве

Мероприятие проходило на базе полка и продолжалось почти две недели.

Особенностью этого учения стало то, что впервые оно проводилось с офицерами двух воинских частей с использованием систем имитационного моделирования, предоставленных 270-м отделом имитационного моделирования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Во время обучения использовалась система, которая называется JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation). По словам руководителя учений, старшего офицера отдела боевой подготовки 13-го армейского корпуса сухопутных войск ВС Украины подполковника Игоря Голянчука, эта компьютерная программа используется для репетиций предстоящих боевых операций. Во время учений программа JCATS анализирует действия специалистов и тестирует в реальном времени эффективность принимаемых ими решений.

Обучения распределялись на два этапа. Во время первого, который проходил с 22 по 29 июля, военнослужащие проходили курс изучения порядка работы офицеров многонациональных штабов. Также была осуществлена подготовка операторов рабочих ситуаций. То есть участники усваивали порядок действий и принципы оформления боевых документов и процедур управления подразделениями по стандартам армий ведущих стран мира.

Второй этап обучения был отведен на практическое выполнение планирования боевых действий и управления подразделениями при выполнении задач. Все это делалось с использованием программно-аппаратного комплекса системы JCATS. Для того чтобы добавить учебным вопросом реалистичности, по «легенде» офицеры десанта и пехоты должны были спланировать и реализовать действия своих подчиненных на фоне территориального конфликта двух воображаемых стран, осложненного также кризисными ситуациями этнического характера. В виртуальном пространстве участникам обучения противодействовала группа отыгрыша, которая имитировала действия воображаемого противника. Задача – создать ситуационную модель действий штаба тактической группы, рассчитать потребности в силах и средствах. Выработать правильную стратегию действий своих подчиненных и отдать им приказ. Также – учесть возможные риски и опасности, участниками обучения были выполнены в отведенный срок.

– Подобные учения предоставляют опыт офицерам в планировании боевых действий по стандартам НАТО, опыт в управлении подразделениями. Также использование систем имитационного моделирования позволяет офицерам тренироваться в принятии важных решений, – отметил начальник штаба 80-го отдельного аэромобильного полка подполковник Андрей Ковальчук.

Следует добавить, что системы имитационного моделирования уже несколько лет широко используются в подготовке будущих офицеров на базе Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. Это позволяет разнообразить учебный процесс курсантов и с первых лет службы научить их ведущим методикам подготовки и планирования военных операций и управления личным составом.