В Севастополе возродили традицию полуденного выстрела

В Севастополе Военно-Морские Силы по поручению Министра обороны Украины Павла Лебедева возродили ежедневный ритуал «полуденного выстрела». Традиция «полуденного выстрела», которая здесь берет свое начало еще с 1819 года, возрождена во время празднования Дня флота Украины, с целью военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования у будущих военнослужащих сознательной готовности к вооруженной защите Родины, воспитания любви и чувства гордости к армии и флоту. Выстрел выполняется личным составом отдельного берегового ракетного дивизиона Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины из 85-мм пушки Д-44 с территории Военно-морского музея Украины на Михайловской батарее.

31 июля расчет береговых ракетчиков ВМС уже в четвертый раз от начала возрождения традиции осуществил «полуденный выстрел».

Стоит добавить, что на украинском флоте отсутствует дефицит снарядов соответствующего типа, поэтому традиции будут снова жить. Кстати, посетители музея, которые именно в полдень будут находиться здесь с экскурсией, смогут увидеть проведение украинскими военными моряками «полуденного выстрела».

Справка. В 1819 году в Севастополе впервые была введена служба времени. С этой целью на главных воротах Адмиралтейства была построена башня с закрепленными на ней часами. В том же году командир Черноморского флота и портов Черного моря Алексей Грейг выдал указ, согласно которому при доме Главного командира была установлена пушка. Ежедневно, ровно в 12 часов, из нее выполнялся полуденный выстрел. В последующие годы эта традиция по различным причинам прерывалась, были попытки ее возобновить. В День флота Украины, впервые за последние годы, в Севастополе возрожден ритуал полуденного выстрела.

Выстрел осуществляется из артиллерийской пушки послевоенного производства.