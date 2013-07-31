Заместитель Министра обороны Можаровский провел прием граждан

30 июля в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины по поручению Министра обороны Украины Павла Лебедева заместитель Министра обороны - руководитель аппарата Владимир Можаровский провел прием граждан по личным вопросам.

На прием к министру обороны Украины записалось 10 посетителей. Так как недавно Управлением по работе с гражданами и доступа к публичной информации Министерства обороны был основан новый порядок записи в общественной приемной - по тематике обращений, то подавляющее большинство вопросов посетителей этот раз касалась кадровых вопросов - дальнейшего прохождения службы и решения жилищного вопроса - обеспечение служебным жильем .

Во время заслушивания обращений заместитель Министра обороны сразу искал пути их положительного рассмотрения.

Подводя итоги приема граждан, Владимир Можаровский отметил важность обеспечения гармоничного единства интересов военной службы и потребностей каждого военнослужащего. А это возможно на основе соблюдения требований уставов и законов, действие которых должно быть одинаковым для всех.

Поэтому по итогам проведенного приема заместитель Министра обороны - руководитель аппарата Владимир Можаровский поручил взять на усиленный контроль исполнения поручений по "острым" вопросам, которые были затронуты в ходе приема граждан, а по вопросам из регионов дал поручение создать соответствующие комиссии с выездом на места и разобраться с проблемами.