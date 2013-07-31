На Львовщине проходит водолазный сбор

К мероприятию, которое возглавляет преподаватель кафедры инженерной техники Академии сухопутных войск майор Дмитрий Окипняк, привлечено около 20 специалистов-водолазов из воинских частей Вооруженных Сил Украины.

- Во время практических занятий водолазы будут погружаться на глубину до 20 метров со снаряжением различного типа, которое используется в украинской армии. Предшествовать практическим занятиям будут теоретическая подготовка и медицинский осмотр с осуществлением спусков в барокамеры (текущие декомпрессионные камеры), где будет проверена готовность военнослужащих к длительному пребыванию под водой. В конце сбора будут проведены экзамены на присвоение классной квалификации, - рассказал майор Дмитрий Окипняк.

Также офицер отметил, что для получения квалификации каждый водолаз должен провести не менее 20 часов практических спусков, учитывая то, что продолжительность одного спуска должна составлять не менее одного часа.

После окончания собрания, водолазы смогут выполнять подводно-технические, эвакуационно-спасательные и поисковые работы.