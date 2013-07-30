95% вопросов граждан к Минобороне решаются на местах

Целью мероприятия стало изучение практики работы региональных общественных приемных министра обороны Украины, обобщение передового опыта по рассмотрению обращений граждан и обеспечению их конечного результата. Также организаторы ставили целью найти и внедрить новые пути повышения эффективности деятельности приемных и решения проблемных вопросов.

К собранию были привлечены руководители региональных общественных приемных, военные комиссары, а также представители структурных подразделений Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Как рассказал в своем выступлении временно исполняющий обязанности начальника Отдела по работе с гражданами и доступу к публичной информации Министерства обороны Украины Юрий Ананченко, около 95 процентов вопросов, с которыми обращались в Региональные общественные приемные, были решены на местах. Остальные обращения направлены для рассмотрения и разрешения в структурные подразделения Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В большинстве случаев в Региональные общественные приемные идут за бесплатной помощью военные пенсионеры, которых затрагивают вопросы перерасчета пенсий, получения статуса участника боевых действий, получения льгот, разъяснения пенсионного законодательства, предоставления прав бесплатного лечения в лечебных учреждениях ветеранам военной службы и участникам боевых действий. Также к ним обращаются родственники погибших военнослужащих, которых волнует вопрос низкого уровня их социального обеспечения. А военнослужащие ставят вопрос о повышении денежного обеспечения, обеспечения их служебным жильем.

Большинство таких обращений свидетельствует о существующих проблемах с низким социальным обеспечением военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые освобождаются из армии в связи с реформированием, ветеранов войны и военной службы и членов их семей.

– Министр обороны Украины Павел Лебедев заинтересован в том, чтобы мы работали с населением и были открытыми к нему. Поэтому работу Общественных приемных нам нужно поднять на более качественный уровень, – отметил Юрий Ананченко.

По проблемным вопросам к ним обращаются как лично, так и через электронную и обычную почту.

Создание региональных общественных приемных министра обороны Украины способствует своевременному и публичному реагированию оборонного ведомства как органа исполнительной власти на инициативы и обращения общественности, а также решению насущных проблем военнослужащих, членов их семей, ветеранов непосредственно на местах.

Работа региональных общественных приемных министра обороны Украины улучшает также и морально-психологическое состояние среди населения, в частности, ветеранов и молодежи, а также предоставляет возможность более оперативно и эффективно реагировать на обращения людей.

Во время организационно-методического сбора присутствующие имели возможность обсудить все насущные проблемные вопросы и обменяться со своими коллегами опытом работы с гражданами.

Стоит отметить, что по итогам полугодовой работы этих учреждений одними из самых действенных и активных региональных общественных приемных министра обороны Украины являются приемные в г. Севастополь, Львов и Чернигов.