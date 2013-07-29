На Житомирщине прошли учения со стрельбой механизированной бригады

Совершив марш на полигон, личный состав гаубичной самоходно-артиллерийской батареи гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона и минометной батареи механизированного батальона бригады подготовил огневые позиции к ведению огня и командно-наблюдательные пункты к работе, провел разведку и засечки целей. Боевые стрельбы воины-артиллеристы выполняли ночью и днем – осветительными и осколочно-фугасными снарядами.

По словам начальника артиллерии бригады подполковника Олега Шевчука, личный состав батарей показал высокий уровень обученности и готовности к выполнению боевых задач.

– Подобные выходы на полигон являются кульминацией мероприятий боевой подготовки, настоящей проверкой воинов-артиллеристов, – говорит гвардии подполковник Олег Шевчук. – Я доволен подготовкой личного состава батарей, ведь подразделения точно в определенный срок выполнили все поставленные задачи.

По результатам проведения тактических учений отмечено гвардии капитана Богдана Прилуцкого, гвардии старшего сержанта Евгения Крота и гвардии младшего сержанта Сергея Войцишука. Среди минометчиков лучшими показали себя гвардии младший сержант Василий Берук и гвардии старший солдат Евгений Иванисов.