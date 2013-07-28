Президенты Украины и России вместе осмотрели флоты стран

Президент Украины Виктор Янукович и Президент Российской Федерации Владимир Путин приняли участие в церемонии празднования Дня флота Украины и Дня Военно-Морского флота России.

В начале церемонии командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин отдал рапорт Президенту Украины - Верховному Главнокомандующему ВС Украины Виктору Януковичу. Командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Александр Витко отдал рапорт Президенту России. После этого президенты Украины и России на большом рейдовом катере обошли строй кораблей ВМС Украины и ЧФ РФ на внутреннем рейде Севастопольской бухты.

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