Президенты Украины и России вместе осмотрели флоты стран
11:12, 28 июля 2013Армия
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Президент Украины Виктор Янукович и Президент Российской Федерации Владимир Путин приняли участие в церемонии празднования Дня флота Украины и Дня Военно-Морского флота России.
В начале церемонии командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин отдал рапорт Президенту Украины - Верховному Главнокомандующему ВС Украины Виктору Януковичу.
Командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Александр Витко отдал рапорт Президенту России.
После этого президенты Украины и России на большом рейдовом катере обошли строй кораблей ВМС Украины и ЧФ РФ на внутреннем рейде Севастопольской бухты.
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