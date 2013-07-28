В Украине отмечается День флота

Сейчас в Севастопольской бухте, где начались основные мероприятия с демонстрацией боевых возможностей флота, на всех военных кораблях подняты государственные, военно-морские флаги и флаги расцвечивания.

Украинские Военно-Морские Силы во время проведения парада и военно-спортивного праздника представлены более 20 кораблями, катерами и судами, 10 единицами вооружения и военной техники, 5 шлюпками Ял-6. Это, в частности, такие корабли, как фрегат "Гетман Сагайдачный", корабль управления "Славутич", большой десантный корабль "Константин Ольшанский", большая подводная лодка "Запорожье", корвет "Хмельницкий", противолодочный корвет "Тернополь", ракетный корвет "Приднепровье ", морские тральщики, быстроходные катера и т.д.. Кроме того, в параде кораблей участвуют спасательное судно от Севастопольского морского торгового порта и корабль морской охраны от Государственной пограничной службы Украины.

Парадом кораблей командуют первый заместитель командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев и начальник штаба-первый заместитель командующего ЧФ РФ контр-адмирал Александр Носатов, принимают парад командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин и командующий ЧФ РФ вице-адмирал Александр Витко.

Военно-спортивный праздник состоит из 15 эпизодов, он организован с целью демонстрации боевых возможностей сил двух флотов. Праздник открыло прохождение в кильватерном строю ракетного корабля на воздушной подушке "Бора" (ЧФ РФ) с государственными флагами РФ и Украины и большой подводной лодки "Запорожье" (ВМС ВС Украины) с военно-морскими флагами Украины и РФ.

Кроме того, состоятся театрализованное представление "Нептун-2013", эпизоды "Подводный десант. Выход на причал 33 богатырей »,« Показ возможностей тральных сил по уничтожению морских минных заграждений противника»,«Показ возможностей противолодочных сил по уничтожению подводных лодок противника» и другие мероприятия.

К проведению парада и военно-спортивного праздника от двух флотов привлечены около 5000 человек личного состава.

По окончании военно-спортивного праздника севастопольцев и гостей города-героя на причале морского вокзала ждет показ вооружения и военной техники флотов.

Вечером на площади Нахимова запланировано награждение победителей конкурсе детского рисунка "Как я буду защищать морские рубежи Родины" и Гала-концерт звезд украинской и российской эстрады.

В 22.00 в Севастопольской бухте - фонтаны на воде и праздничный фейерверк.