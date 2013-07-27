В ВМС начались основные мероприятия ко Дню флота Украины

28 июля украинские военные моряки отметят свой профессиональный праздник - День флота Украины. Сегодня, накануне профессионального праздника моряков, в Севастополе и других местах базирования флота будет проведен ряд торжеств. Так, в Севастопольском гарнизоне состоится возложение цветов к памятнику гетману Сагайдачному, торжественное собрание и праздничный концерт по случаю Дня флота Украины, посещение шефскими делегациями подшефных кораблей и военных частей. Как планируется, в мероприятиях также примет участие руководство Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, представители руководства города, бывшие командующие национального флота.

28 июля традиционно зрелищные и масштабные мероприятия, с демонстрацией боевых возможностей флота планируется провести в Севастопольской бухте, совместно с Черноморским флотом Российской Федерации, личный состав которого будет праздновать День Военно-Морского флота России. Праздник начнется поднятием на кораблях, катерах и судах государственных, военно-морских флагов и флагов расцвечивания. Далее состоятся парад кораблей, выполнение эпизодов военно-спортивного праздника и эпизодов, связанных с демонстрацией отдельных элементов боевой подготовки сил флотов. Украинские ВМС во время проведения парада и военно-спортивного праздника будут представлены более 20 кораблями, катерами и судами, 10 единицами вооружения и военной техники, 5 шлюпками Ял-6. Кроме того, в параде кораблей будет участвовать спасательное судно от Севастопольского морского торгового порта и корабль морской охраны от Государственной пограничной службы Украины. Парад кораблей будут принимать командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин и командующий Черноморского флота Российской Федерации вице-адмирал Александр Витко.

Во второй половине дня 28 июля на севастопольцев и гостей города на причале морского вокзала ожидает показ образцов вооружения и военной техники.

Согласно решению командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Юрия Ильина и в соответствии с достигнутыми договоренностями с руководством местных и государственных органов власти, масштабнее, с большим, чем в предыдущие годы насыщением яркими праздничными мероприятиями будут отмечать День флота Украины в гарнизонах приморских городов и поселков. Так, в Одесском, Донузлавском, Очаковском, Феодосийском, Керченском, Сакском и других гарнизонах на 28 июля запланированы торжественные собрания с привлечением представителей шефских делегаций, торжественные построения личного состава и митинги с объявлением праздничных телеграмм и приказов, возложение совместно с представителями органов власти цветов к памятников погибших воинов в годы Великой Отечественной войны, поздравления личного состава гарнизонов представителями местной власти и шефских делегаций, демонстрация образцов вооружения, оружия и техники для местных жителей и гостей городов и поселков, показательные выступления по рукопашному бою личного состава спецподразделений, спортивные соревнования по военно-прикладных и игровых видов спорта, дни открытых дверей для жителей и гостей, родителей военнослужащих, учащейся молодежи с показом бытовых условий и размещения личного состава, фонтаны на воде, праздничные фейерверки и салюты. В частности, в Очаковском гарнизоне проведут водноспортивный праздник, а в Донузлавском гарнизоне откроют «Музей якорей», обновленную экспозицию образцов вооружения, проведут на водной акватории поселка городского типа Новоозерное «Праздник Нептуна» с традиционными «33 богатырями», фонтанами на воде и т.п..